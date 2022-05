Concursos PF e PRF: ministro confirma avanços para ter excedentes

Os concursos PF e PRF devem conseguir aproveitar bastante a lista de aprovados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, confirmou que houve avanços e está bem adiantada a chamada de mais 625 excedentes em ambos.

O ministro ainda disse que “estudos seguem” sobre o decreto 9739/19. Em fevereiro, ele enviou à presidência uma proposta para afastar os limites impostos.

Ele impossibilita zerar a lista de aprovados, pois elimina quem está acima do dobro do número de vagas.

As falas do ministro foram em respostas a um seguidor na rede social:

Vale destacar que o quantitativo de mais 625 vagas na PF e na PRF para a chamada de excedentes foi confirmada também pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ele, que tentou mil novas vagas, disse que somente foi possível este quantitativo para ambas as corporações:

“Hoje foi acertado mais 625 vagas para cada força (PF e PRF). Foi o que deu para fazer. Os demais terão outra oportunidade, talvez esse ano ainda acabando as eleições”, disse o presidente.

O presidente foi questionado sobre o decreto que embarreirava a convocação de excedentes e respondeu:

“Tudo o que eu podia fazer eu fiz. Vocês já são considerados excedentes.”

É importante lembrar que será preciso a publicação de um decreto presidencial para que PF e PRF sejam autorizadas a iniciar a formação dos novos alunos.

Segundo o presidente, a convocação de novos aprovados de ambas as polícias são lucrativas. Por isso havia tentado um número maior e que deseja contar com mais pessoal no quadro das corporações.

PF inicia novas turmas de CFP

Na última semana, a Polícia Federal divulgou a convocação para iniciar mais duas turmas de CFP, sendo elas: a do cargo de delegado e a segunda do cargo de gente (que foi dividida em duas).

Assum como previsto no cronograma inicial, o CFP do delegado e da segunda turma de agente estão confirmados para acontecer de junho a setembro, veja as datas:

Agente de Polícia Federal, primeira turma, de 15 de outubro de 2021 a 22 de dezembro de 2021 ;

; Agente de Polícia Federal, segunda turma, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022;

Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

Delegado de Polícia Federal, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022.

Para a matrícula no curso, os alunos convocados deverão se apresentar na Academia Nacional de Polícia

Editais dos concursos PF e PRF ofertam 1.500 vagas cada

Divulgados em janeiro de 2021, os editais dos concursos PF e PRF oferecem 3 mil vagas, sendo 1.500 para cada corporação. Já na época do lançamento do edital, Bolsonaro prometeu chamar, pelo menos, 500 excedentes em cada polícia.

No concurso PRF, todas as oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal. A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Já o concurso PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas. Além disso, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro permita a chamada de 500 excedentes.

Os cargos possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

Todas as vagas do concurso PF são para graduados, com nível superior.