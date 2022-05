Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas desta segunda-feira!

Saiba como complementar seus estudos para concursos públicos nesta segunda-feira! A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Estamos na reta final para o Concurso TJDFT! Assim, hoje você poderá conferir aulas de revisão voltadas para os cargos de Técnico Judiciário e AJAJ. Na programação também estão previstas aulas para as seleções: PC RR, Perícia Oficial AL, OAB, PM GO, Polícia Penal DF, SES DF, PC BA Delta, PC SP, Receita Federal, SECONT ES, TJ SC Juiz e DPE CE.

Para saber quais eventos estão ao vivo AGORA, clique AQUI e acompanhe em tempo real todas as aulas do dia. Confira ao longo desta matéria a programação completa de hoje (23/05) . Navegue pelo índice abaixo:

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Matutino

Aprofunde seus conhecimentos na matéria de Direito Processual Penal para os três cargos!

Horário: 9h

Assista aqui!

Acompanhe a aula de Língua Portuguesa com o professor Claiton Natal!

Horário: 10h

Assista aqui!

Aprofunde sua preparação nas matérias:

10h: Direito Empresarial

20h: Direito do Trabalho

Assista aqui!

Volte ao topo

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Vespertino

Confira os principais pontos da matéria de Crimes de Tortura com o professor Rafael Catunda.

Horário: 14h

Assista aqui!

Domine a Legislação aplicada aos servidores do Governo do DF.

Horário: 14h

Assista aqui!

As provas do Concurso TJDFT serão aplicadas neste domingo. Revise os principais pontos da matéria de Direito Civil para o cargo!

Horário: 14h

Assista aqui!

Veja como os cuidados pré e pós-operatórios podem ser cobrados na sua prova com a professora Fernanda Barboza!

Horário: 15h

Assista aqui!

Aprofunde-se na semântica das conjunções com o professor Diogo Alves!

Horário: 15h

Assista aqui!

Aprofunde seus conhecimentos nos pontos mais importantes da matéria de Direito Constitucional com o professor Ricardo Blanco!

Horário: 15h

Assista aqui!

Acompanhe a correção da prova comentada e as questões passíveis de recurso!

Horário: 16h

Investigador – Assista aqui!

Escrivão – Assista aqui!

A aula de hoje tratará sobre traçados da significação com os professores Diogo Alves e Claiton Natal.

Horário: 17h

Assista aqui!

Pratique as matérias previstas em edital com questões complexas!

18h: Matemática Básica

Assista aqui!

Domine a jurisprudência essencial na matéria de Direito Civil com a professora Roberta Queiroz.

Horário: 18h

Assista aqui!

Confira as principais dicas e orientações para a matéria de Administração Pública com o professor Rafael Barbosa!

Horário: 18h

Assista aqui!

Pratique as principais matérias previstas em edital com exercícios comentados.

18h: Direito da Criança e do Adolescente

19h: Processo Civil

Assista aqui!

Pratique Criminologia com a professora Mariana Barreiras.

Horário: 18h30

Assista aqui!

Volte ao topo

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Noturno

Acompanhe a aula de Rede de computadores e Segurança da Informação com o professor Jósis Alves!

Horário: 19h

Assista aqui!

Estude só o que cai na matéria de Legislação Extravagante com a professora Luana Davico!

Horário: 19h

Assista aqui!

Aperfeiçoe o seu desempenho na matéria de Direito Tributário com o professor Ricardo Alexandre.

Horário: 19h

Assista aqui!

Aprofunde-se nos principais conhecimentos para o cargo de Delegado!

19h: Direito Administrativo

21h: Direito Penal Geral

Assista aqui!

As provas do novo Concurso da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará serão aplicadas no dia 5 de junho de 2022. Revise os principais conhecimentos na reta final!

20h: Direito Constitucional

Assista aqui!

Veja quais são os pontos mais importantes da matéria de Língua Portuguesa para os certames da área com o professor Elias Santana.

Horário: 20h

Assista aqui!

Confira as dicas e orientações para essa importante etapa de concursos públicos!

Horário: 20h

Assista aqui!

Confira a segunda parte da aula sobre LDB com a professora Fabiana Lagar.

Horário: 20h

Assista aqui!

Confira e resolva as questões mais difíceis da matéria de AFO nas provas de 2022!

Horário: 20h

Assista aqui!

Revise os principais pontos do Regimento Interno/Provimento Geral e Judicial com o professor Francion Santos nesta reta final para as provas do final de semana!

Horário: 20h

Assista aqui!

Confira os principais pontos da matéria de Violência Doméstica contra a mulher com foco no Concurso TJDFT!

Horário: 21h

Assista aqui!

Volte ao topo

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Materiais gratuitos

O Gran Cursos Online possui uma página de materiais gratuitos com diversos conteúdos elaborados pelos melhores especialistas em concursos públicos. Dentre eles, apostilas, e-books, editais verticalizados, questões, simulados, provas comentadas e muito mais.

Veja abaixo alguns links que podem ajudar na sua trajetória de preparação, de acordo com a programação de hoje da Agenda do Dia:

Concurso TJDFT: o que estudar para o certame?