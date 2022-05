Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas deste sábado

Saiba como complementar seus estudos para concursos públicos neste sábado! A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Quem vai prestar provas para os concursos públicos PGE AM, UFRJ, PC SP e UERJ poderá conferir a programação de Revisão de Véspera, abordando os principais pontos do conteúdo. Além disso também confira aulas para Polícia Penal AL, TRT RS, Receita Federal, SES DF, OAB e TJDFT.

Para saber quais eventos estão ao vivo AGORA, clique AQUI e acompanhe em tempo real todas as aulas do dia. Confira ao longo desta matéria a programação completa de hoje (21/05) .

Perdeu uma aula? Pode ser que o evento ainda esteja salvo no canal de Youtube do Gran Cursos Online!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Matutino

Pratique os principais conhecimentos para o cargo de Delegado com a resolução de exercícios comentados.

8h: Legislação Extravagante

9h: Direito Processual Penal

10h: Medicina Legal

11h: Direito Penal

12h: Criminologia

Assista aqui!

Aprofunde-se nas principais matérias da carreira com a maratona de hoje.

8h: Técnicas de Elaboração de Provas

9h: AFO e LRF

10h: Estatística

11h: Contabilidade Pública

12h: Contabilidade Geral

13h: Intervalo

14h: Direito Administrativo

15h: Direito Constitucional

16h: Análise de Informações

17h: Língua Portuguesa

18h: Auditoria Governamental

19h: Controle da Administração

20h: Técnicas de Discursivas

Assista aqui!

Revise as principais matérias com a programação de hoje:

7h: Direito Constitucional

8h: Direito Financeiro

9h: Direito Administrativo

10h: Direito Ambiental

11h: Direito do Trabalho

12h: Direito Processual Civil

13h: Direito Civil

14h: Direito Tributário

15h: Direito Empresarial

16h: Direito Previdenciário

17h: Direito Processual do Trabalho

Assista aqui!

Não deixe de conferir a revisão dos principais assuntos e garanta uma das 103 vagas de nível médio nas provas deste domingo (22/05)!

8h: Língua Portuguesa

9h: Noções de Informática

10h: Raciocínio Lógico

11h: Legislação

Assista aqui!

Seja aprovado nas provas deste domingo. Confira a revisão dos pontos mais importantes com a programação de hoje!

08h: Abertura

08h15: Gramática e Texto

09h15: Legislação Especial

09h45: Dicas com o GranXpert Fernando Mesquita

10h15: Direitos Humanos

10h45: Código de Processo Penal

11h30: Estatuto dos Funcionários

12h45: Constituição Federal

13h30: Criminologia

14h30: Noções de Lógica

15h45: Dicas com Juliana Gebrim

16h15: Código Penal

16h45: Direito Administrativo

17h30: Informática

Assista aqui!

Domine as principais matérias previstas em edital e construa uma excelente base de conhecimentos!

8h: Noções de Informática

9h: Língua Portuguesa

10h: Noções de Direito Penal

11h: Noções de Direito Processual Penal

11h45: Noções de Medicina Legal

12h30: Raciocínio Lógico

13h15: Criminalística

14h15: Noções de Direito Administrativo

15h: Noções de Direito Constitucional

Assista aqui!

Domine os principais pontos da matéria de Processo do Trabalho com os professores Aryanna Linhares, Fernanda Rocha e Rogério Dias!

Horário: 8h

Assista aqui!

Pratique seus conhecimentos e concorra a prêmios exclusivos!

1º colocado(a) – “Assinatura Ilimitada + Notebook + 3 meses de acesso ao programa de Coaching + Curso Avançado – Área Fiscal +Pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público da RFB”;

2º e 3º colocados(as) – “Pacote – RFB + Tablet + Curso Avançado – Área Fiscal + Pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público da RFB”;

4º a 7º colocados(as) – “Pacote Completo – RFB + Curso Avançado – Área Fiscal + Pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público da RFB”;

8º a 10º colocados(as) – “Curso Avançado – Área Fiscal”

Simulado: 8h às 13h – Inscreva-se e faça o simulado gratuitamente!

Gabarito: 14h – Assista aqui!

Domine os principais conhecimentos específicos para o certame!

8h: Programas de Saúde da Criança e do Adolescente

8h45: Ética em Enfermagem. Exercício Profissional. Eventos oncológicos

9h30: Assistência perioperatória de enfermagem. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização

10h15: Procedimentos de Enfermagem. Terapia medicamentosa

11h: Segurança do Paciente. Ações de Enfermagem na prevenção e controle de infecções relacionadas à área de saúde. Acidentes biológicos. Saúde do trabalhador em enfermagem

11h45: Enfermagem nos eventos emergenciais e cuidado ao paciente crítico

12h30: Programas de Saúde do Adulto e do Idoso

13h15: Sistematização da Assistência de Enfermagem. Processo e Registro de enfermagem

14h: Infecções Sexualmente Transmissíveis. Imunização

14h45: Programas de Assistência Integral à Saúde da Mulher | Assistência Perinatal

Assista aqui!

Participe da correção da prova da Prefeitura de Contagem MG 2022, formulada pela banca IBFC.

Horário: 9h

Assista aqui!

Confira os pontos principais de conteúdo da área de Serviço Social:

9h: Questão Social, política social e neoliberalismo

10h: FHTM, legislações sociais e legislação profissional

11h: Estatutos Criança, Juventude, Igualdade Racial, Idoso, Deficiência

Assista aqui!

Aprofunde sua preparação nas matérias:

11h: Direito Processual Penal

20h: Direito Ambiental

Assista aqui!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Vespertino

Pratique os principais conhecimentos para o Concurso TJDFT!

Horário: 13h

Assista aqui!

A aula de hoje tratará sobre Imunização e Vacinação com a professora Fernanda Barboza.

Horário: 14h

Assista aqui!

Revise os principais pontos de conhecimentos específicos para a área de enfermagem:

16h: Saúde da mulher e da criança

Assista aqui!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Materiais gratuitos

O Gran Cursos Online possui uma página de materiais gratuitos com diversos conteúdos elaborados pelos melhores especialistas em concursos públicos. Dentre eles, apostilas, e-books, editais verticalizados, questões, simulados, provas comentadas e muito mais.

Veja abaixo alguns links que podem ajudar na sua trajetória de preparação, de acordo com a programação de hoje da Agenda do Dia: