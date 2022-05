Confeccionador de álbum de figurinhas educativos e colecionáveis pede apoio para projeto inédito sobre Rio Branco

Os álbuns de figurinhas foram um sucesso entre as décadas de 90 e início dos anos 2000, mas para Prisley Guimarães, eles não são apenas diversão, mas sim uma forma de aprender de maneira interativa, além de ser um hobby para colecionadores. Por isso, há 4 anos, Prisley confecciona álbuns de figurinhas para colecionadores e também com intuito educacional.

Prisley faz as pesquisas e produções de maneira artesanal em seu quarto e já possui uma lista de clientes fiéis. “Eu trabalhava no ramo gráfico e decidi fazer álbum de figurinhas, eu distribuí na cidade de Belém, onde morei por 27 anos, e quando eu fui trabalhar nas escolas, veio a pandemia, mas eu fiquei mais conhecido no mundo do colecionismo. Eu passei a descobrir esse mundo de colecionadores, que existem no Brasil inteiro e possuem grupos na internet onde fazem troca de figurinhas e me sugeriram fazer um álbum sobre o rock, que gerou outros álbuns. São clientes fiéis”, contou ao ContilNet.

Os álbuns são feitos de maneira artesanal e as pesquisas são feitas, em maioria, através da internet. “Eu vou à bibliotecas e museus para complementar. Todos os álbuns são organizados cronologicamente, como por exemplo, o do rock, que traz desde quando surgiu até os dias de hoje. Eles não são fáceis de construir, eu demoro em média 30 dias, depende da dificuldade de pesquisa do álbum”, explica Prisley.

Há diversos temas de álbuns de figurinhas, para colecionar existem temas como esporte, histórico de capas de revistas e história do rock, já com o intuito educativo, Prisley montou álbuns com a história do Brasil voltada para o ensino fundamental. Segundo o confeccionador, os álbuns exercitam a interatividade que está em queda com a tecnologia.

A última produção de Prisley é um álbum que conta a história da cidade de Rio Branco, capital do Acre. “Eu comecei a fazer em Belém, faz tempo que eu ando pesquisando sobre Rio Branco, que é minha terra. Morei em Belém por 27 anos e quando voltei para Rio Branco, retornei às pesquisas dele, fui ao Museu da Borracha e outros lugares. É a história fotográfica, história em imagens. A pessoa vai aprender a história através das figurinhas, muita gente vai relembrar muita coisa”, explica Prisley.

Segundo o confeccionador, ele começou a fazer álbuns de capa dura a pedido dos clientes, que tem como hobby a coleção desses álbuns e, por isso, preferem um livro com maior qualidade. “Eu faço tudo em casa mesmo, parece feito em gráfica, mas eu faço de forma artesanal com uso de muitos materiais, a depender do tipo de impressão, mas eu consigo produzir tudo no meu quarto. Meus clientes me sugerem temas e eu já tenho uma lista”, conta.

Para o último trabalho em andamento, o livro sobre a história de Rio Branco, Prisley busca apoio para impressão dos álbuns, que podem se tornar souvenirs para os turistas, além da possibilidade de distribuição em escolas e órgãos públicos. “É um projeto inédito. As pessoas vão poder aprender por imagens, tanto turistas, como crianças podem aprender e os adultos vão poder relembrar coisas que já viveram. Seria muito interessante apoio dos órgãos públicos e também de empresas privadas”, diz.

Para entrar em contato com Prisley, basta mandar mensagem para os contatos (68) 99233-5411 e (91) 98525-3994. Além disso, o confeccionador tem um site disponível para adquirir os álbuns, disponível no link https://prisley-guimaraes.lojaintegrada.com.br/.