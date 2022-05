Confira a programação completa dos shows nacionais que vão agitar a ExpoAcre 2022

Depois desse longo período separados, fãs e artistas voltam a se encontrar na arena de shows do Parque Wildy Viana, durante a 47ª ExpoAcre que acontecerá de 30 de julho à 7 de agosto 2022. E o evento vai contar com diversas novidades e prometer ser a maior feira já realizada na história das exposições. Se depender da agenda de shows, o evento promete sacudir a capital acreana.

A agenda com as datas corretas ainda não foi confirmada pelo Governo do Acre, porem os empresários já divulgaram em suas redes sociais os novos nomes contratados como: Maiara e Maraisa e o ‘Trio Piseiro’ (João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes). Os novos nomes foram revelados recentemente.

O Governo do Acre, já havia anunciado os nomes dos cantores: Wesley Safadão, Tierry e Zé Vaqueiro recentemente. Fica ligado no ContilNet que breve tem mais ‘quentinhas’ sobre a ExpoAcre!

Veja a grade de shows:

Wesley Safadão

Maiara e Maraisa

Trio Piseiro (João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes)

Zé Vaqueiro

Tierry