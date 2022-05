Confira datas das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol divulgou as datas, horários e locais das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana na noite desta segunda-feira (30/5).

Em ambas as competições, as partidas de ida serão disputadas nos dias 28, 29 e 30 de junho, com os duelos de volta marcados para a semana seguinte, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Na Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians e Fortaleza representam o Brasil nas oitavas de final.

Veja as datas, locais e horários de todos os jogos das oitavas da Libertadores:

Jogos de ida