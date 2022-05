Conheça as melhores pousadas da atualidade em Ilhabela

Conheça algumas das melhores pousada em Ilhabela, saiba qual delas é melhor para você considerando a distância do mar, a distância da cidade e principalmente algumas informações sobre a estrutura da pousada. Descubra qual é o melhor destino para aproveitar férias perfeitas em Ilhabela.

Não existe nada melhor do que aproveitar momentos de lazer com sua família e amigos em um lugar lindo. Nada melhor para relaxar durantes as férias do que ir a praia, o Brasil é repleto de lugares incríveis para relaxar em frente ao mar tendo algumas das praias mais lindas do mundo concentradas no nordeste e no sudeste brasileiro.

Muitas vezes o desafio maior não é decidir qual praia ficar durante as férias, mas sim em qual pousada descansar. Ilhabela é um lugar perfeito, repleto de natureza e com ótimos lugares para descansar uma ilha bela pousada é o que pode tornar sua viagem de férias em uma memória incrível. Não é segredo para ninguém que Ilhabela é espetacular e repleta de praias e locais de lazer incríveis, mas tudo isso só se destaca pelas boas pousadas da região.

Viajar para descansar sempre exige que você fique em um lugar confortável, quando o assunto é estar em ao mar em uma pousada uma escolha ruim pode tornar suas férias em algo insuportável. A melhor forma de evitar erros é escolher uma pousada na Decolar, para ver mais sobre as pousadas de Ilhabela é só dar uma olhadinha por lá que você encontra muitas informações de que já esteve por lá que podem te ajudar a escolher o lugar que vai passar suas férias.

A melhor escolha de pousada em Ilhabela pode variar bastante de pessoa para pessoa, afinal de contas existem muitas opções diferentes e a maior parte delas é incrível. Para escolher o melhor lugar nada melhor do que dar uma olhadinha na lista abaixo com as melhores pousadas da atualidade em Ilhabela. Conheça alguns dos lugares mais incríveis para relaxar durante suas férias em Ilhabela.

Melhores pousadas de Ilhabela

Não existe uma maneira melhor de ajudar alguém a decidir qual é o melhor para aproveitar seus momentos de lazer do que apresentando cada um deles. Toda pousada possui suas próprias características que podem agradar gostos diferentes, por exemplo, em Ilhabela existem pousadas mais simples perto do mar perfeitas para quem só vai para a pousada para dormir, mas por lá você também encontra pousadas de luxo que possuem até mesmo salas de reunião.

O gosto de cada pessoa varia e para te deixar sem dúvidas sobre as melhores pousadas na atualidade em Ilhabela nada melhor do que apresentar as quatro principais pousadas da região, dessa forma é garantido que você terá uma ótima opção de lugar para descansar e que certamente agrada o seu perfil. Veja abaixo as quatro principais pousadas de Ilhabela.

Pousada Canoa Caiçara

Atualmente Ilhabela só possui duas pousadas quatro estrelas e uma delas é pousada Caiçara. Só por ser uma pousada com número tão alto de estrelas você certamente já pode viajar com boas expectativas, afinal de contas ela te oferece os melhores quartos e serviços da região. O grande destaque dessa pousada é justamente a qualidade dos quartos.

Essa pousada quatro estrelas oferece estacionamento grátis sem manobrista, Wifi gratuito e também possui varandas em todos os quartos. São quinze quartos por lá, você pode escolher o que se encaixar melhor no seu gosto, os quartos são de ótimo tamanho, possuem camas com colchões excelentes e banheiros privados com um chuveiro espetacular.

Para quem quer ficar bem confortável em uma pousada quatro estrelas, mas não quer ficar muito tempo dentro dela e quer aproveitar mais a praia essa pousada é ideal. Ela fica a menos de quinze minutos de todas as praias da região, além disso fica a menos de 5 km do centro, portanto você tem acesso fácil a praticamente tudo por lá.

TW Guaimbê Exclusive Suites

Essa é outra pousada quatro estrelas da região, por lá você pode aproveitar de todos os confortos que imaginar. Nas áreas em comum existem piscinas, saunas e serviços de concierge para aproveitar melhor sua viagem. Além disso, a pousada oferece café da manhã gratuito em seu restaurante, que inclusive possui um cardápio bem diversificado tendo ótimas opções do que comer por lá.

Os quartos dessa pousada seguem o padrão quatro estrelas, tendo camas incríveis, banheiros enormes com secadores para você aproveitar além de possuir temáticas diferentes em todos os 16 quartos. Por lá você também encontra uma TV de tela plana com programação via satélite e um minibar em todos os quartos.

Os confortos dessa pousada não param por ai, já que por lá você pode curtir bastante o mar ou as cachoeiras andando pouco tempo. Essa pousada fica ao redor das três cachoeiras em frente ao Julião beach, portanto você certamente está cercado de opções de onde ir ficando nessa pousada.

VELINN Pousada Recanto da Villa

Essa é uma pousada bem mais simples se comparada com as duas anteriores, mas ela não deixa a desejar. Ela é uma pousada quatro estrelas, porém é a mais bem avaliada em sites de turismo por quem já esteve por lá. Nessa pousada você fica a poucos metros do centro de Ilhabela, portanto você está a dez minutos de qualquer praia da região.

Essa pousada é linda e possui quartos confortáveis com banheiros individuais, além disso, ela é muito famosa por ter um café da manhã espetacular que é servido gratuitamente para todos que estão por lá. Essa pousada possui estacionamento gratuito rotativo, portanto se chegou até Ilhabela de carro essa pousada é uma boa opção de onde ficar.

VELINN Pousada dos Marinheiros

E por último na lista está outra pousada três estrelas, porém com um grande diferencial. Nessa pousada seu pet pode ir junto com você. Ela possui ótimos quartos, piscina e até mesmo uma área com churrasqueira para você aproveitar bastante sua viagem. Por lá você também tem serviços de massagem excelentes para relaxar do estresse do trabalho durante as férias.