Conheça o estudante da Escola Adventista eleito Mister Teen que representa o Acre em Curitiba

João Pedro Torres, de 10 anos, estudante da escola Adventista em Rio Branco, foi eleito na última sexta-feira (27) o novo Mister Teen Infantil. O pequeno acreano participou do concurso organizado pela Top Model Agency e foi eleito com 196,5 pontos. O filho de Talessa e Carlos Júnior foi ovacionado pela torcida após a sua vitória. Assista:

Com a vitória na fase estadual, João Pedro embarca para Curitiba para representar o Acre na fase nacional, que está prevista para os dias 12 e 13 de novembro.

Em conversa com o site ContilNet, João Pedro comentou que ficou emocionado com a vitória e vai se esforça para trazer a faixa nacional para o estado. João, a coluna Douglas Richer e o Acre já está sua na torcida! Quer acompanhar a rotina do João Pedro para o nacional? Siga o Instagram dele @pedrootorress2022.

Veja fotos do evento realizado no Gran Reserva: