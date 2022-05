Conheça todos os países que falam português

Os países que falam português são os que possuem a língua portuguesa como idioma oficial. Devido à colonização, o português já está presente em mais de um continente. Sua origem é a mesma de outras línguas românicas, todas pertencentes ao tronco do protoindo-europeu. Por ser uma língua românica (grupo que agrupa as línguas descendentes do latim), ela tem semelhanças com outras de mesma origem, como o espanhol, italiano, romeno e francês.

O português é a nona língua mais falada do mundo, com mais de 230 milhões de falantes. A maioria deles se encontra no Brasil. Sua origem é medieval, descendendo do galego-português, na região da Galiza, que hoje faz parte da Espanha, e em Portugal. Hoje, está presente nos continentes asiático, americano e africano.

Além de ser o idioma oficial do Brasil, também é uma das línguas da União Europeia, da União Africana, do Mercosul, entre outros grupos.

Os países que falam português

Há nove países que falam português, ou seja, que o adotam como língua oficial. Seis deles ficam na África, outro na Ásia e um na América.