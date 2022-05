Conor McGregor aparece treinando golpe inspirado em Bruce Lee

No vídeo, Conor repete o mesmo movimento de soco várias vezes contra um aparador em que um membro de sua equipe segura. Na legenda, o ex-campeão dos peso-pena e peso-leve destaca sua inspiração em Lee.

Confira:

“The McGregor bow and arrows” I’m calling these. In association with Bruce Lee. Enjoy 😊 https://t.co/cpDpjdVcKz

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 15, 2022