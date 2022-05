ContilNet traz cliques do lançamento da programação da 47ª edição da ExpoAcre; confira

Foi lançada nesta segunda-feira (9), em coletiva de imprensa concedida com a participação do governador Gladson Cameli, a programação oficial da 47ª edição da Feira de Exposição Agropecuária do Acre (ExpoAcre).

O evento ocorreu no Parque de Exposições Wildy Viana, onde também será realizada a feira entre os dias 30 de julho e 7 de agosto.

Além da presença do governador Gladson Cameli, estiveram presente toda a sua assessoria, diretores e a Comissão Organizadora da exposição, patrocinadores, apoiadores, parceiros e empreendedores da ExpoAcre 2022. Confira abaixo os cliques da noite.

Confira a galeria de fotos do evento: