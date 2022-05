Coordenadores da ExpoAcre recebem evangélicos e definem datas da Marcha para Jesus e de noite gospel da feira

A equipe coordenadora da Expoacre 2022, que tem como coordenador geral o ex-secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier, auxiliado por Júlio César Farias, Dudé Lima e Taiane Santos, se reuniu na manhã desta segunda-feira (2) com um grupo de líderes evangélicos para acertar os detalhes sobre a “noite gospel” na Expoacre deste ano. No encontro, também foi definida a data da Marcha para Jesus.

“Fizemos uma reunião com as igrejas evangélicas que representam o povo evangélico do Acre para que nós pudéssemos determinar uma data para a Marcha para Jesus e também a noite dos evangélicos na Expoacre. Tudo muito combinado, e já temos todas as datas previstas”, afirmou Grandidier.

A pastora Noeme De Paula disse que a expectativa para os eventos já está grande. “Tem muita gente querendo participar, tanto da Marcha quanto da Expoacre. Vai ser um dia especial na nossa vida e na vida de muitos líderes, em nome Jesus. Dia 8 de junho é a Marcha e dia 4 de julho é a noite dos Evangélicos na Expoacre”, contou.

O pastor Alexandre, que esteve presente na reunião, elogiou o encontro. “Foi uma reunião muito boa e proveitosa, com todas as instituições e igrejas aqui representadas. Eu tenho certeza que serão dois eventos maravilhosos”, disse o pastor.

Apesar do público-alvo dos eventos ser o público evangélico, Grandidier fez questão de convidar toda a população. “É importante ressaltar são eventos para todos os pastores das igrejas evangélicas, para todo o público evangélico e todas as pessoas, né? É um evento para toda a comunidade evangélica do estado do Acre e também os católicos e de todas as religiões”, concluiu.

Assista o vídeo: