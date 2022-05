Corinthians envia ofício à Conmebol pedindo punição ao Boca Juniors por racismo

Antes de o jogo começar, já havia sido registrado um vídeo de um torcedor argentino imitando um macaco em direção ao setor da torcida do Corinthians . Após e durante a partida, mais imagens apareceram.

Relatos de torcedores foram corroborados pelo Corinthians em nota oficial após a partida. O clube condenou as dificuldades impostas no estádio, fazendo com que muitos torcedores brasileiros só conseguissem ver o segundo tempo.

