Neste último sábado (30), as Guarnições de Incêndio e Salvamento do 2º Batalhão foram acionadas para atendimento a um incêndio veicular na BR-364, próximo ao Quinoá, sentido Rio Branco para Porto Velho.

Tratava-se de um veículo modelo Kombi, que estava em chamas e abandonado à margem da via, o condutor evadiu-se do local. Ao chegar, a guarnição realizou a extinção do incêndio e o rescaldo, após isso o veículo foi entregue a Polícia Rodoviária Federal.