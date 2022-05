O corpo do advogado e ex-deputado deputado estadual pelo extinto PFL, Luiz Saraiva, está sendo velado na tarde desta terça-feira (10) na sede da OAB/AC, em Rio Branco.

No local, amigos e familiares se juntam para homenagear a memória de um dos mais brilhantes homens públicos da história recente do Acre. O sepultamento será às 16h, no Cemitério Morada da Paz.