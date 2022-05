Corpo de Gabriel, filho de Lenilda Cavalcante, chega ao Acre nesta sexta para ser velado e sepultado

O corpo de Gabriel Christian Pinheiro Cavalcante, de 16 anos, filho da jornalista Lenilda Cavalcante, chega a Rio Branco nesta sexta-feira (27), para ser velado e sepultado na sua terra natal.

O jovem faleceu na quarta-feira (25), após sofrer um ataque cardíaco, em Joinville (SC), onde morava com uma tia.

“Lenilda Cavalcante está ainda muito abalada com a perda e não teve condições de conceder entrevista sobre o caso. Nos últimos dias, ele reclamou da falta de ar e dores no peito. Levado a um hospital de Joinville, foi diagnosticado com problemas cardiovasculares e morreu após uma parada cardíaca”, diz trecho de reportagem do site Ecos da Notícia, de propriedade da mãe de Gabriel.

O corpo de Gabriel chega em Rio Branco às 22 horas e será velado na Capela São Francisco, na Rua Isaura Parente, bairro Bosque, e o sepultamento está previsto para sábado (28), no Cemitério Morada da Paz.