Covid-19: Dose de reforço para adolescentes já está sendo ofertada em Sena Madureira

A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do setor de imunização, já está oferecendo a chamada dose de reforço contra a covid-19 para os adolescentes. Nesse sentido, estão aptos a receber o imunizante quem tomou a segunda dose há 4 meses.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, essa dose extra é fundamental. “Garante uma maior proteção para os nossos adolescentes. Sendo assim, pedimos que os mesmos compareçam às unidades básicas de saúde para receber a dose de reforço. Todas as unidades disponibilizam doses do imunizante”, frisou.

Se enquadra no público-alvo os adolescentes de 12 anos de idade a 17 anos.

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde também autorizou a dose de reforço para os idosos. Nesse caso, podem tomar a vacina quem tem 60 anos de idade em diante e que tenha tomado a terceira dose há 4 meses.