Covid-19: Há risco de nova onda no Brasil? O que dizem os especialistas sobre momento atual da pandemia

— Já é bem conhecido que idosos têm uma resposta vacinal menos robusta que a população mais jovem, e que a imunidade cai mais cedo que nos demais grupos etários. Então é preciso lembrar que a vacinação completa é aquela com todas as doses previstas para eles — explica a infectologista Tânia Vergara, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Embora considerada imprescindível, a cobertura com o segundo reforço não chegou a 10% da população com mais de 60 anos, mostram dados do Ministério da Saúde. No Brasil, a pasta recomenda a quarta dose a todos com mais de 70 anos ou imunossuprimidos, mas alguns estados estendem o público-alvo para pessoas acima de 60 anos e profissionais da área da saúde.