Criador de landing pages: são todos iguais ou existe o melhor?

Quando o assunto é criador de landing page, existem centenas de opções, internet a fora. No texto de hoje, vamos te mostrar se eles são todos iguais ou como fazer para encontrar a melhor opção.

Um criador de landing pages é um recurso amplamente utilizado por empresas que querem aumentar seus leads e consequentemente, suas vendas. Desse modo, essas empresas vão buscar um serviço para criar suas landing pages.

E é justamente sobre isso, que falaremos no texto de hoje. O que as empresas devem buscar no criador de landing pages, e vamos te ajudar a entender se existe uma opção melhor que as outras. Siga e DESCUBRA!

O que avaliar na hora de escolher um criador de landing page?

Veja abaixo como diferenciar os serviços de criador de landing pages e qual escolher para cada opção. Acompanhe!

Se é limitado ou ilimitado

Muitos serviços de criador de landing pages oferecem uma opção limitada de landing pages, dessa forma, a empresa terá que ter um foco bastante específico. Além disso, alguns serviços oferecem a opção ilimitada, porém por um valor extra, que eleva e muito o valor da versão limitada.

Quando o criador de landing pages possui a vantagem de ser ilimitado, garante à empresa a criação de diferentes páginas para promover uma quantidade ilimitada de temas. Trazendo assim uma maximização do marketing e consequentemente nos resultados.

Qual a melhor opção?

Busque uma plataforma com a opção de criar landing pages, que possui excelentes recursos e ferramentas. De preferência que o serviço seja totalmente ilimitado, garantindo à empresa opções ilimitadas de landing pages.

É seguro?

Quando falamos de internet, um tema muito importante é a segurança. Afinal, na landing pages, será muito comum que os visitantes coloquem dados pessoais importantes.

Dessa forma, é preciso apostar em um criador de landing page totalmente seguro, evitando problemas para a empresa, e o mais importante, evitando problemas com os dados dos visitantes.

Qual é a melhor opção?

O criador de landing page deve ser extremamente seguro, possuindo certificado SSL instalado. Com isso, todos os dados de conexão são criptografados e seguros. Dessa forma, será possível manter as landing pages seguras, bem como, os dados dos clientes.

Porcentagem de Uptime

Uptime é a taxa de quanto tempo a página funciona normalmente, sem ser interrompida, sendo quanto mais o número melhor, o valor varia entre 0 a 100%.

Na prática, landing pages com uma baixa taxa de uptime correm o risco de ficarem constantemente fora do ar. Jogando por “terra” o objetivo primário, que é servir de “isca” para os visitantes. Afinal, as landing pages funcionam como uma espécie de clickbait, desse modo, se o visitante não conseguir acessar a página na hora, dificilmente voltará depois e o anúncio ficará no “limbo”.

Qual a melhor opção?

Conforme visto acima, o Uptime é medido em número, dessa forma, fica fácil entender qual o melhor criador de landing page, quando o assunto é Uptime. Quanto mais próximo de 100% melhor será o serviço.

O ideal nesse ponto, é que a plataforma tenha uma taxa de Uptime próxima de 100%. Dessa forma, as páginas ficarão no ar sempre que algum visitante clicar. Não pretendo nenhum acesso por problemas técnicos na plataforma.

Personalização

As landing pages precisam ser únicas e ter a cara da empresa. Dessa forma, o criador de landing page deve oferecer o máximo de recursos de customização e personalização.

Afinal, o objetivo aqui é criar algo que chame a atenção e se destaque frente a tudo que o visitante já viu. Com isso, ao escolher um criador de landing page escolha o que traga mais recursos de personalização.

Qual a melhor opção?

O ideal é buscar uma plataforma que traga layouts e templates desenvolvidos por designers consagrados. Além disso, deve contar com inúmeros recursos para customização no criador de landing page.

Compatibilidade com diferentes dispositivos móveis

Como sabemos, cada vez mais dispositivos móveis aparecem, com isso, os visitantes não vão acessar as landing pages apenas de computadores pessoais.

Muito pelo contrário, celulares já são muito mais utilizados que computadores, ao passo que praticamente todo o brasileiro tem acesso a um celular que se conecta à internet.

Por isso, seja por onde for que o visitante entre na landing page, a plataforma deve estar adequada para o dispositivo.

Qual a melhor opção?

Aqui não tem segredo, é preciso verificar entre as plataformas de criação de landing pages as que trazem diversas opções de modos de telas, que sejam compatíveis com computadores, tablets, smartphones, entre outros. Garantindo que a landing page seja acessada por qualquer dispositivo conectável à internet.

Como escolher a melhor plataforma?

Conforme vimos acima, são diversos pontos chave para verificar qual plataforma escolher.

Dessa forma, o ideal é buscar uma plataforma que tenha mais desses recursos, com foco maior na plataforma que juntar todas essas características.