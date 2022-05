Criança de 2 anos é encontrada viva ao lado do corpo da mãe 24h depois de acidente de carro em SC

A mulher, identificada como Carolina Nadir Weizenmann, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a mulher tinha deixado o marido no trabalho, no fim da manhã de quinta-feira (26), e, junto com a filha, iria para o serviço dela. Desde então, as duas estavam sendo procuradas por familiares e amigos.