Criança encontra ossada humana em matagal enquanto soltava pipa

Enquanto soltava pipa nessa terça-feira (24/5), no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, uma criança de 8 anos encontrou uma ossada humana. Segundo informações da Polícia Técnico-Científica de Goiás, a ossada estava parcialmente enterrada e, pelas roupas achadas junto ao corpo, indica se tratar de um homem.

A Polícia Civil foi acionada para a ocorrência pelo pai da criança. Uma perícia foi feita no local e o corpo foi inicialmente levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para o reconhecimento por DNA. Como não foi possível, os restos mortais foram encaminhados para a Seção de Antropologia Forense e Odontológica Legal (Safol), em Goiânia.

O órgão deve analisar a arcada dentária da ossada e, por meio de exames, confirmar o sexo e a idade aproximada da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, será feito um cruzamento de informações com o banco de dados de pessoas desaparecidas. Ainda de acordo com a corporação, testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.