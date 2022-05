Criança tem mão lesionada em máquina de raio-X ao visitar pai em presídio

“Eu perguntei se podia levar minha filha. Ela disse que não, porque ela já tinha passado na máquina. Agora você vai lá no banheiro e deixa ela aqui. Eu fui. A moça falou pra mim que minha filha sentou na beira da esteira em uma escadinha que tinha. Ela falou que a mulher ligou a máquina para outra pessoa passar. No que a pessoa foi passar, puxou a mão dela”, disse Raquel.

Desde quinta-feira, a menina chora com dores na mão. A mãe chegou a levá-la à unidade de pronto atendimento, onde ela foi medicada, mas para comprovar que houve negligência no acompanhamento da filha, Ana recebeu a orientação de fazer o exame de corpo de delito.

A criança não conseguiu fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A mãe foi orientada a voltar à delegacia para fazer uma retificação no boletim de ocorrência. Segundo a mãe, o relato dela no documento tá diferente do que ela disse no dia da queixa.