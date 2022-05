Crise Africana: O que você precisa saber sobre esta doença perigosa

Era apenas o começo da perigosa doença que tinha começado a se espalhar como um incêndio florestal. Em outubro do ano passado, foi relatado um caso de Ébola no Congo, o segundo maior país da África. O vírus mortal já havia assolado vários outros países da África Ocidental, incluindo Guiné, Libéria e Serra Leoa.

Também foram relatados casos esporádicos da Nigéria e do Senegal. Felizmente, não houve nenhum caso novo relatado de nenhuma destas nações africanas desde novembro de 2016. No entanto, isto não significa que podemos descansar tranquilamente sobre o perigo que o Ébola representa.

Na situação atual, não há vacina ou cura para esta doença que tenha matado 60% das pessoas que a contraem – uma taxa de mortalidade extremamente alta; apenas ligeiramente inferior à causada pela malária ou pela febre amarela.

Se está a pensar exactamente o que é o Ébola e porque continua a representar uma tal ameaça para a África e os países vizinhos, criámos um artigo no qual explicamos os perigos das doenças detectadas br.depositphotos.com

O que é o Ébola?

O ébola é uma doença rara, grave e freqüentemente fatal que pode ser contraída pelo contato com os fluidos corporais de um indivíduo infectado ou animal selvagem. O vírus é uma das mais novas doenças a serem adicionadas à lista de maiores riscos à saúde da Organização Mundial da Saúde. Os primeiros casos foram relatados em 1976 em duas aldeias remotas próximas ao rio Ebola no que hoje é o nordeste da República Democrática do Congo.

Desde então, houve vinte e sete surtos separados em toda a África, assim como vários casos limitados na Europa e na América do Norte. Os primeiros sintomas geralmente começam sete a dez dias após a exposição ao Ébola – dez dias são mais curtos. Os primeiros sinais incluem febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça e dor de garganta, seguida de vômitos, diarréia, erupções cutâneas e comprometimento das funções renal e hepática.

Alguns pacientes também podem apresentar sangramento dentro e fora de seu corpo. Estes sintomas são indicativos de uma baixa contagem de glóbulos brancos (as células que combatem infecções). O aspecto mais perigoso desta doença é que ela se propaga através do contato com fluidos corporais – como sangue, saliva, vômito ou fezes – levando alguns a chamá-la de “câncer contagioso”.

Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus a outras pessoas, seja pelo contato com seus fluidos corporais ou através de objetos contaminados, como agulhas ou seringas. Além disso, médicos e enfermeiros que não possuem treinamento adequado podem não reconhecer os sintomas suficientemente cedo e inadvertidamente propagar a doença antes de perceberem que eles mesmos estão infectados.

As fontes do surto de Ébola 2014-2016

Os primeiros casos de Ébola na África Ocidental foram relatados em Serra Leoa em março de 2014 e rapidamente se espalharam pela Libéria, Guiné e Nigéria. Em 31 de dezembro de 2016, houve 28.616 casos confirmados e 11.310 relataram mortes por esta doença. A resposta internacional a este surto tem sido amplamente inadequada.

Os primeiros casos não foram identificados como Ebola até o final de março de 2014. A fim de deter sua rápida propagação em uma região que nunca a havia enfrentado antes, foram necessários mais de US$ 1 bilhão até junho daquele ano – uma quantia que só foi atingida após um mês de campanha da UNICEF.

Este financiamento iria para o treinamento de pessoal médico, abertura de centros de tratamento, fornecimento de equipamentos de proteção pessoal para trabalhadores da área de saúde (que em certo momento haviam se esgotado), distribuição de pacotes de alimentos para as famílias afetadas pela crise e fortalecimento das medidas de segurança nas fronteiras para limitar a transmissão da doença para os países vizinhos.

As autoridades fizeram progressos com este vírus mortal, mas isso se deve às contribuições das comunidades locais e organizações internacionais de saúde como os Médicos Sem Fronteiras, que fizeram investimentos financeiros significativos. Seu trabalho tem sido crucial, mas eles não podem fazê-lo sozinhos; esforços globais ainda são necessários para fornecer a essas comunidades nosso apoio para que elas possam continuar lutando contra a doença.

Por que uma vacina ainda não está disponível?

Há duas etapas no desenvolvimento de uma vacina. A primeira etapa é identificar o vírus que causa uma doença e desenvolver uma vacina para ela. Isto tem sido feito com sucesso com outros vírus, como a pólio ou a varíola. Entretanto, o Ébola não foi descoberto até 1976, o que significa que não houve tempo suficiente para desenvolver uma vacina para ele antes de seu surto na África, em 2014.

Quanto à segunda etapa – testar e licenciar a vacina – isto não pode ser feito até que haja uma vacina contra o Ébola disponível para uso em ensaios clínicos. Foram realizados estudos com voluntários humanos que receberam a vacina experimental, mas nenhum destes estudos mostrou provas conclusivas de que a vacina protege contra o vírus.

O CDC informa que estão trabalhando com governos e autoridades de saúde pública dos países afetados na África Ocidental, como Libéria e Serra Leoa, para planejar um ensaio clínico de suas vacinas experimentais na África. Eles dizem que este ensaio clínico poderia começar já em dezembro de 2016 ou janeiro de 2017, mas ainda não foi estabelecido um cronograma específico.

Quais são os sintomas do Ébola?

O ébola é causado por um vírus que infecta humanos e primatas não humanos, como macacos, gorilas e chimpanzés. Os sintomas incluem febre, fraqueza intensa, dor muscular, dor de cabeça e dor de garganta. Também pode causar diarréia, vômitos, dor de estômago e falta de apetite.

Quem fica infectado?

O ébola é um vírus que pertence à família dos vírus chamados Filoviridae. A doença causa febre hemorrágica, o que significa que causa estragos nas células sanguíneas e outros órgãos. Como acontece com muitos vírus, o Ébola entra nas células do hospedeiro através de pequenos orifícios na membrana celular chamados “poros”.

Uma vez dentro, o vírus seqüestra a maquinaria da célula e a utiliza para fazer mais cópias de si mesmo. Este processo de replicação produz novas cópias das partículas do vírus Ébola dentro da célula, que eventualmente explodem e infectam as células vizinhas.

A doença foi descoberta pela primeira vez em 1976 na África, mas não é aqui que ela permanece confinada: também ocorreram epidemias em países africanos, assim como na Europa e na América do Norte. Então, quem é infectado pelo Ébola? Principalmente humanos e primatas; no entanto, alguns casos foram relatados entre diferentes espécies, como a transmissão de morcegos-humanos e outra de morcegos frugívoros a porcos.

Como você pode se proteger contra a contratação do Ébola?

Se você está vivendo em um país da África Ocidental onde o Ébola foi relatado, há algumas medidas que você pode tomar para se proteger de contrair a doença. A primeira é não tocar em nenhum fluido corporal e evitar o contato com o corpo de pessoas falecidas.

Isto inclui sangue, fezes, vômito e suor. O segundo passo é lavar as mãos freqüentemente com água e sabão ou usar um antisséptico de mãos à base de álcool. Gotas de fluidos corporais portadores do vírus podem permanecer vivas em superfícies por até duas horas, por isso é importante desinfetar também essas áreas. Outra maneira de se proteger do Ébola é através da vacinação. No entanto, não há vacina preventiva disponível neste momento.

Conclusão

O ébola é uma doença que pode ser fatal se não for tratada. É o resultado de um vírus que se propaga através do contato com o sangue ou fluidos corporais de uma pessoa ou animal infectado. A boa notícia é que você pode tomar precauções para se proteger e proteger sua família de contrair o vírus. Se você ainda estiver se sentindo confuso sobre o Ébola, elaboramos este guia rápido para que você possa ajudar.