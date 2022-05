Datafolha: 58% defendem que Forças Armadas atuem na contagem dos votos

Para 40% dos entrevistados, as Forças Armadas não devem atuar no processo eleitoral, sendo que 7% discordam em parte e 33% discordam totalmente da participação dos militares.

Entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), o percentual de aprovação das Forças Armadas no processo eleitoral é mais alto: 70% afirmam concordar totalmente com a participação dos militares.