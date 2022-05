Datafolha: sem Doria e Moro, Lula atinge 48%; Bolsonaro tem 27%

O ex-presidente abriu 21 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro na primeira pesquisa sem o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e sem o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro Sergio Moro (União Brasil).

Em março, na última pesquisa nacional divulgada pelo Datafolha, o ex-presidente aparecia com 43% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo federal registrava 26%.

Após os três primeiros, surgem André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), com 2%; Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram 1% das intenções de votos dos entrevistados.

Os candidatos Luciano Bivar (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram.

A opção branco/nulo/nenhum foi apontada por 7%; não sabem, por 4%.

Esse cenário é o da pesquisa estimulada, na qual os entrevistados escolhem entre nomes apresentados pelos entrevistadores.

O levantamento foi feito com 2.556 entrevistados acima de 16 anos, em 181 municípios de todos os estados brasileiros. A pesquisa foi realizada entre quarta (25/5) e quinta-feira (26/5).

É a primeira pesquisa após a desistência do ex-juiz Sergio Moro, em abril, e também do pré-candidato do PSDB João Doria. Dois cenários foram testados: com e sem o político paulista.

O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05166/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

Lula teve o melhor desempenho na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados. O petista alcançou 38% das intenções, contra 30% do registrado em março.

Bolsonaro caiu um ponto, de 23% em março para 22% agora. Os brasileiros indecisos, que ainda não escolheram candidato, somam 29%. Ciro Gomes foi citado de forma espontânea por 2% dos entrevistados e Tebet por 1%.