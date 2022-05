De auxiliar de serviços gerais a eletricista reconhecida nacionalmente, conheça a história da acreana Gilmara dos Santos

Todos os dias, ela veste seu uniforme, leva as crianças para escola, passa batom, confere os cílios e vai trabalhar. Essa é a rotina da eletricista Gilmara dos Santos Castro. Mas, nem sempre foi assim. Mãe de três filhos, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais no prédio da Energisa Acre, mas entre os baldes e vassouras, alimentava o sonho em atuar como eletricista.

Após muita dedicação fazendo os cursos obrigatórios, ela conquistou, em 2021, a tão sonhada vaga de eletricista. Recentemente, ela fez história, ao ser premiada como Craque Nacional de Segurança.

“Não foi fácil chegar até aqui. Mas nunca pensei em desistir, mesmo nos piores momentos. Meu objetivo é trabalhar para garantir uma vida digna aos meus filhos. Por isso também, me preocupo tanto com a minha segurança e dos meus colegas. Porque eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que voltar para os meus filhos todos os dias”, falou emocionada.

Para os filhos de Gilmara, a postura profissional dela é motivo de orgulho. “O fato dela trabalhar num ambiente tão masculino, quebrando vários tabus, é motivo de orgulho. Valorizamos muito o esforço que ela faz todos os dias para que a gente tenha uma boa qualidade de vida”, comentou o filho mais velho, Thiago Henrique. “Mamãe, te amamos muito!”, completaram Hemilly e Giullya.

Eletricista, engenheira eletricista e analista de processos. As mães têm conquistado cada vez mais espaço no setor elétrico. E no Grupo Energisa não é diferente. A companhia reúne histórias de superação e reconhecimento profissional de colaboradoras que exercem funções que, até pouco tempo atrás, eram predominantemente masculinas.

Além disso, a Energisa ainda incentiva à formação dos profissionais, através de uma política de incentivos à qualificação, capacitação e retenção de talentos, aposta no desenvolvimento de carreira interna.

