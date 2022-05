Delegado-Geral de Polícia Civil e o Diretor do IML se reuniu com a secretária de saúde acerca de parcerias

Ao final da tarde desta quarta-feira (18) o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, juntamente com o médico legista Ítalo Maia, Diretor do Instituto Médico Legal (IML), se reuniram com a Secretária de Saúde do Estado (Sesacre), Dra. Paula Mariano, para tratativas acerca do atendimento médico nos municípios do interior quanto aos laudos de exames de

Corpo de Delito e Laudos Cadavéricos, como também acerca dos prontuários médicos.

A parceria será de suma importância para subsidiar os inquéritos policiais.

O Delegado-Geral ressaltou a importância da parceria firmada.

“Essa parceria tem como principal objetivo subsidiar o inquérito policial com provas indeléveis na conclusão da persecução criminal”, disse o Delegado-Geral José Henrique.