Deliciosa: veja receita da floresta negra no copo com leite condensado

Ingredientes

– 1 lata de leite condensado

– 6 gemas

– 1 xícara de chocolate em pó

– 2 colheres de chá de amido de milho

– 3 xícaras de leite integral

– 1 xícara de cerejas em conserva picadas

– 12 unidades de bolacha de maisena trituradas

– Raspas de chocolate ao leite para decorar

– Cerejas para decorar

Preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, as gemas, o chocolate em pó peneirado, o amido de milho dissolvido no leite e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo, acrescente as cerejas e distribua metade deste creme em 16 taças pequenas

Distribua o biscoito nas taças e finalize com uma camada com o restante do creme. Decore com cerejas e raspas de chocolate e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva.