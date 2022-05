Deputada apresenta projeto que suspende aumento de mais de 20% na conta de luz

A deputada federal acreana Perpétua Almeida (PCdoB) apresentou na Câmara Federal, um projeto de decreto legislativo, pedindo a suspensaõ da decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de aumentar a conta de luz em mais de 20%.

“A Aneel tem colocado aumentos absurdos para os consumidores do Acre. Não podemos aceitar que os brasileiros, desempregados, sem reajuste de salários, paguem uma conta de luz absurda, muito maior do que a inflação”, justificou Perpétua.

De acordo com a parlamentar, em reunião com representantes da Aneel sobre o aumento da conta de energia no Acre, a justificativa da empresa foi “falta de chuvas na região”. Porém, na época, o estado sofria com enchentes em diversos municípios.

“Esse é um dos maiores absurdos que a Aneel fez contra o Acre. Coincidentemente, naquele período, tínhamos várias cidades com excesso de chuva. Nós dissemos que não era justo o Acre pagar pela falta de chuva em outros estados, que são ricos e têm facilidade de geração de empregos”, disse a deputada.