Deputado Fagner Calegário visita Instituto Socio Educativo (ISE), em Brasileia

Na última quinta-feira, 26, o Deputado Estadual Fagner Calegário visitou o Instituto Socio Educativo (ISE) em Brasileia, e aproveitou para conversar com os representantes da instituição e escutar as necessidades dos servidores presentes.

O Deputado Estadual parabenizou o instituto pelo glorioso trabalho realizado dentro da instituição, e contou que ficou impressionado com tanta alegria e disposição por parte dos servidores, mesmo com a desvalorização dentro da Segurança Publica. Apesar dos bons elogios, Calegario chamou atenção para uma triste situação que está acontecendo dentro do instituto: a demissão dos servidores temporários.

O Instituto Sócio Educativo possui uma equipe formada por diversos servidores com contratos temporários, agora já possuem mais de cinco anos de serviço, e que correm o risco de serem demitidos e ficarem de mão abanando já que, de acordo com a legislação atual, o trabalhador temporário não possui os mesmos direitos de um trabalhador de carteira assinada, como a famosa rescisão. Atualmente, o estado está fazendo concurso para profissionais efetivos.

Para Calegário, é importante que esta situação seja modificada para que estes trabalhadores tenham como se manter, mesmo após a demissão. Isso também seria uma forma de agradecimento pelos serviços prestados.

“Quando acaba o contrato, o trabalhador temporário é demitido sem nenhuma verba que possa amparar ele. São trabalhadores que atuavam no sistema de segurança por anos e que encontrarão enorme dificuldade para recomeçar. Não podemos simplesmente chutar eles e exigir que consigam recomeçar’’, comentou Calegário.

Veja as fotos da visita: