Deracre abre licitação de pregão presencial para contratação de pessoa jurídica

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) abre licitação de pregão presencial 073/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para, sob demanda, executar serviços continuados engenharia no que concerne a manutenção preventiva e corretiva, conservação, recuperação, terraplanagem, pavimentação, drenagem, calçamentos, obras de artes corrente, especiais e correlacionados em rodovias, vias, ramais, estradas vicinais, aeródromos e demais atividades vinculadas ao sob supervisão do Deracre nas Regionais do Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de Abertura: 06 de junho de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.