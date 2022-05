Deracre envia trator-esteira para trabalhar no Ramal Barbary em Porto Walter

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, encaminhou um trator-esteira para trabalhar na reabertura do Ramal Barbary no município.

A parceria entre governo e prefeitura tem mobilizado a população na construção da estrada vicinal que fará a ligação terrestre entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul.

“Temos nos preparado para garantir o acesso das famílias que por anos clamavam por essa estrada, e em breve os trabalhos devem ser iniciados”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Segundo o gestor, os serviços devem ser iniciados em junho e o Deracre deve atuar na execução dos serviços.

“A máquina chegou com auxílio de uma balsa e estamos ansiosos para o início dos serviços”, enfatizou Petronio.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, destacou que os serviços tirarão de uma vez por todas a localidade do isolamento terrestre.

“O governador Gladson Cameli tem sido sensível aos problemas dos municipios, e Porto Walter tem tido essa atenção. Por isso, a nossa gestão está unida com o governo para realizar esse grande sonho da população, e nosso também. Vamos cumprir nossa palavra”, destacou.