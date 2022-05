Deracre faz homenagem especial às servidoras pelo Dia das Mães

No Dia Das Mães, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), desenvolveu uma ação diferente para homenagear as mães da autarquia.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes, nesta sexta-feira, 6 de maio, aproveitou a data comemorativa e preparou um momento especial para todas elas. A ação foi realizada na sede do Deracre em Rio Branco e demonstra carinho, atenção, cuidado e responsabilidade com cada servidora e mãe.

“É momento de reconhecer o esforço, de décadas, delas na autarquia. É também uma homenagem para quem sempre nos deu a mão e, assim como elas, o Deracre também segue sendo uma mãe, acolhedora, cuidadosa, responsável e forte como elas”, enfatiza o presidente do Deracre.

Elas, em sua maioria, são mães que têm o desafio diário de manter o Acre interligado por meio de estradas, ramais, áreas portuárias e aeródromos. Estiveram presentes na confraternização os diretores Ronan Fonseca, Sócrates Guimarães, Eliete Franco, Socorro Messias e Tony Roque.

Para a futura mamãe e servidora do Deracre, Sandra Oliveira Neves, é um momento único, é dia de agradecer, reinventar o abraço e convidar toda a família para aquele almoço especial, e perceber que o Deracre também é mãe.

“Sonhei a vida toda com esse momento e agora Deus realizou, e estou muito feliz e emocionada com tudo o que está acontecendo na minha vida. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Deracre e agora posso falar sobre o que é ser mãe, pois está sendo um momento único na minha vida”, ressaltou.

O amor de mãe resiste a qualquer transformação. A servidora do Deracre, aproveitou a oportunidade e agradeceu todo o acolhimento que tem recebido dos servidores e desejou um feliz Dia das Mães.

“Agradeço a família Deracre por ter me acolhido nesse momento e desejo um feliz dia do amor para todas as mães, um grande abraço”, finalizou.

Assim como as mães do Deracre, o Acre segue na missão de trabalhar pelo desenvolvimento social e pela melhoria de vida para as famílias acreanas.