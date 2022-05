Deracre representa governador Cameli no fórum do colégio de presidentes dos Creas do Norte

Na manhã desta quarta-feira, 4, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petronio Antunes, representou o governador Gladson Cameli no Fórum do Colégio de Presidentes dos Creas do Norte, realizado em Rio Branco.

Antunes reafirmou o compromisso do governador em trabalhar pelo desenvolvimento social do Acre e agradeceu a oportunidade de representar o Estado na reunião.

“É muito gratificante ter a oportunidade de apresentar os avanços das obras do Deracre e demais obras do Estado para a Região Norte, em um evento tão importante para todos nós”, enfatizou o gestor.

Na reunião, Petronio Antunes destacou os avanços das obras na gestão atual e debateu questões relacionadas ao desenvolvimento e progresso da engenharia no Acre.

“Temos muitas obras em andamento e a previsão é de que, com a chegada do verão, o Acre avance ainda mais, com mais trabalho e progresso”, afirmou.

O evento contou com a presença dos sete conselhos dos estados da Região Norte e se estenderá até o dia 5, quinta-feira. A discussão visa debater assuntos de interesse dos conselhos na garantia de fortalecer e expandir o intercâmbio das áreas.