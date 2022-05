Dericast: Alderian Campos estreia no ContilNet com podcast sobre empreendedorismo

Para incentivar as pessoas a acreditarem em si e darem o primeiro passo à liberdade financeira, o Dericast, podcast sobre empreendedorismo, estreia em breve no ContilNet, com Alderian Campos.

“A expectativa é gigante pela relevância do ContilNet no Acre e fora do Acre. É uma satisfação fazer parte do time, pela amizade e o enorme carinho que tenho com a Wania Pinheiro. Vamos atingir mais pessoas que querem e desejam empreender nesse momento tão difícil para a economia do estado”, diz Alderian.

O podcast leva o apelido que Alderian ganhou do pai, que o chamava de “Deri”. “Foi uma homenagem ao meu pai, que sempre foi um trabalhador. Eu trabalho desde criança, fui garçom, fui vendedor de kibe, pipoca, doces, banana frita, dindim e o famoso refresco. Foi uma homenagem a ele, que sempre estará comigo mesmo não estando aqui. As pessoas mais íntimas só me chamam de Deri”, conta Campos.

Alderian Campos, radialista

Alderian nasceu no seringal da Bolívia, foi para a cidade com 4 anos, onde perdeu tudo em um naufrágio, junto com a irmã e os pais, ficando apenas com a roupa do corpo. Quando foi morar em Xapuri com a avó por alguns meses, o pai de Alderian seguiu para Rio Branco e começou a trabalhar como garçom.

“Eu cresci ajudando ele na churrascaria, mesmo criança já ajudava. Tem uma cena forte que eu nunca esqueci: eu tentando tirar as garrafas das mesas, mas não alcançava. Sempre tive uma relação forte com ele”, diz Alderian.

Campos conta que começou a trabalhar como garçom aos 16 anos para conseguir comprar algumas coisas, como uma moto velha, que foi seu primeiro veículo. Em uma das vezes em que estava como garçom, um grupo de locutores que frequentava a pizzaria que ele trabalha, chamou Alderian para conhecer a rádio 98 FM.

“Eu era apaixonado por música e trabalhar em uma rádio era um sonho. Comecei no rádio, trabalhei lá, depois na Rádio Capital, Rádio Alvorada, Rádio Gazeta FM e Tv Rio Branco, já em 1991, logo após ser inaugurada, onde fiquei até 1997, quando montei minha empresa com dois amigos, a Gisela Oliveira e Sérgio Taboada”, conta.

Alderian segue até os dias atuais no mercado de publicidade, com a Gênesis Produções, além de ter sido gestor público no atual governo.