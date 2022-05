Descobrimos o local e os detalhes do casamento de Lula e Janja. Veja!

O casamento do ex-presidente Lula e socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, acontece na próxima quarta-feira (18/5), em São Paulo. Apesar de toda a cautela em esconder o local onde será realizada a cerimônia, a coluna LeoDias teve acesso exclusivo à toda a ordem de serviço da festa, que mostra os detalhes escolhidos a dedo pelos noivos. Eles celebrarão ao lado de nada menos que 220 convidados.

A festa será realizada no sofisticado espaço Grupo Bisutti e terá nove horas de duração. No dia do evento, a fachada da casa de festas será isolada com grades, para permitir somente o acesso de carros de pessoas convidadas, tudo muito bem coordenado pela equipe de segurança do casal. No dia da festa, o uso de celulares não é permitido para nenhum funcionário, nem mesmo a equipe de vallet, que geralmente se encontra no estacionamento do local.