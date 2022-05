Detetive e chifre trocado: amigos expõem divórcio de Wanessa e Marcus

Amigos e sócios de Marcus Buaiz estariam preocupados com o empresário após o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo. De acordo com o jornal Extra, fontes próximas afirmam que Buaiz está deprimido desde o divórcio, há quase um mês.

Ainda segundo o portal, amigos teriam garantido que o quadro se agravou quando Marcus soube que a cantora estaria mantendo contato com o ex-namorado, Dado Dolabella. “Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu. Desde então, pediu aos sócios que segurassem as pontas. Mas a situação está ultrapassando o bom senso”, disse um amigo do empresário. Uma amiga da cantora ainda diz que Wanessa esperava a compreensão do empresário: “É que no passado ele traiu e ela perdoou. Os dois chegaram a viajar cada um para um destino para repensar o relacionamento, mas optaram por ficarem juntos. E dessa vez, ele não soube fazer o mesmo”.