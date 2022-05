Detran abre licitação pregão presencial para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abre licitação de pregão presencial nº 204/2022, para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais permanentes, do tipo câmera fotográfica e seus acessórios, de modo a atender as necessidades da Assessoria de Comunicação deste Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). Natureza do objeto: outros serviços

Data de abertura: 30 de maio de 2022.

O edital está disponível desde 19 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.