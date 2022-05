DF: Mãe é flagrada em motel com filho de 7 anos e mais 3 pessoas

A Polícia Militar encontrou um menino de 7 anos dentro de um quarto de motel com a mãe e outras três pessoas (dois homens e uma mulher), em Candangolândia (DF), na quinta-feira (28). De acordo com a PM, a corporação foi acionada pelos responsáveis do motel, porque os hóspedes se e recusavam a pagar a conta do estabelecimento. As informações são do R7.

Conforme a PM, um funcionária relatou ter visto uma criança durante a discussão sobre os gastos do grupo. Agentes do 25º Batalhão entraram no quarto e confirmaram que o menino estava lá.

Segundo os policiais, no local, havia indícios de que o grupo havia consumido bebidas alcoólicas. “O menino estava muito assustado, com o olhar assustado e com fome. Os policiais pagaram um sanduíche pra ele e tiraram ele de perto [do motel]”, informou o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno.

Os agentes afirmaram ainda que a princípio a criança não presenciou nenhuma cena de sexo. No entanto, o menino contou que viu um dos homens tentando beijar a mãe dele.

Ainda de acordo com a PM, um dos homens tinha mandado de prisão em aberto. Todos foram conduzidos à delegacia para autuação. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.