Dia da Indústria: “Próximos 10 anos serão melhores que os últimos 50”, diz presidente da Fieac

Comemora-se neste 25 de maio o Dia Nacional da Indústria, segmento que colabora para o desenvolvimento econômico e promove geração de emprego e renda em todo o país. No Acre, não é diferente.

Para falar sobre o assunto, o ContilNet convidou para uma entrevista especial o atual presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, e seu sucesso, João Paulo Pereira, que deve assumir o cargo a partir do dia 2 de julho, pelos próximos 4 meses, quando a próxima eleição para escolha do novo presidente será realizada.

Na ocasião, os gestores fizeram uma avaliação do atual cenário industrial no Estado, destacaram os prejuízos e progressos que o ramo teve durante o período mais crítico da pandemia e quais as perspectivas para os próximos anos.

José Adriano foi otimista. O gestor garantiu que os próximos 10 anos serão melhores que últimos 50 vividos pelo Acre.

“Temos muitos investimentos vindo por aí, mais segurança nas relações comerciais e um cenário muito positivo. Esperamos que esses próximos dez anos sejam melhores que os últimos 50”, salientou.

Na mesma linha, João Paulo explicou que o “agronegócio tem crescido no Acre” – fator que contribui para seu avanço econômico e a instalação de novos empreendimentos.

“O agronegócio tem crescido de forma substancial. Temos visto produções importantes surgindo, de forma responsável e sustentável”, acrescentou.

Confira a entrevista completa: