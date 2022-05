Dia “V” Videira Social na Comunidade, em Rio Branco

Na manhã de hoje o Ministério de Ação Social da Videira Church, o Videira Social realizou mais uma ação: o Dia “V”, dessa vez voltada para para a comunidade do bairro mocinha magalhães.

A Videira Church em parceria com a Creche Municipal Irmãos Mi e Bino, Unidade Básica de Saúde Mocinha Magalhães, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, SENAC, OCA, PROCON, SESC, HEMOACRE, ENERGISA, SEASDHM, UNIMETA, SEME, SMZC, RBTRANS, PMAC, BALI ÓTICA, SAERB e MAIS VIDA ODONTO, além dos Médicos, Dentistas e Nutricionistas, voluntários da própria igreja ofereceram diversos atendimentos de forma gratuita e voluntária para a comunidade, foram realizados mais de 500 (quinhentos) atendimentos.

o Videira Social entende que a igreja tem um papel fundamental na sociedade e na comunidade. Sendo assim disponibiliza seus voluntários, mobilizando-se com parcerias para ofertar atendimento médico, bem como outros serviços relevantes para a população, disse os líderes do Videira Social André Vinício e Fernanda. Ressaltaram ainda a importância dessa ação para as pessoas da comunidade, que não precisa de muita coisa não, você não precisa ter muito. A gente só precisa ter o desejo de fazer e fazer. Além disso, somos uma igreja que ama SERVIR e a frase que levamos é: AMAR A DEUS E SERVIR PESSOAS.

Os pastores da Videira Church, igreja essa localizada na Av. Norte, N*.10 no Conj. Tucumã, Prs. Edmilson Assis e Valéria Rigamonte disseram que: “O maior no reino de Deus é o que serve” independentemente da classe social, e esse ministério bem como a igreja tem feito o seu papel de levar as ações a comunidade há mais de cinco anos, com diversas frentes de ações voltada para a comunidade e como diz a palavra no livro de I João 3:18. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.

O morador do bairro mocinha magalhães, o Sr. Paulo dos Santos Lima, de 39 anos foi beneficiado pela ação, e disse: “eu gostei demais dessa ação social, estava precisando mesmo cortar meu cabelo, cheguei e logo fui atendido pela equipe do SENAC, agradeço a igreja pela atitude e tomara que seja feito outras vezes, há, ainda troquei 4 lâmpadas velhas por lâmpadas de LED no caminhão da ENERGISA”.

O Sra. Maria Neuda Rocha de Moura Nascimento, 38 anos, agradeceu pela iniciativa da igreja, eu sou moradora do bairro e nunca vi um dentista no posto, até porque nem tem equipamentos, mais Voluntários me levaram no consultório odontológico mais vida odonto, aqui no Rui Lino, em frente ao corpo de bombeiro e me trouxeram, e lá eu conseguir fazer duas obturação e uma limpeza nos dentes da minha filha Rayane Moura Do Nascimento, de 12 anos, e aqui no posto de saúde eu fui muito bem atendida pelo médico Ginecologista, parabéns pastor e Voluntários dessa ação. Essa igreja está de parabéns eu nunca vi uma ação com tantos atendimentos aqui nesse bairro e já moro aqui há muito tempo.

Os pastores e líderes da Videira Church, agradecem os parceiros dos órgãos públicos e privados e aos voluntários que fizeram essa ação social acontecer, e em breve teremos mais uma edição do Dia “V” Videira Social na Comunidade em outro bairro.

Fiquem todos com Deus.

@videirasocial e @videirachurchac

Veja as fotos: