Discussão entre ex-presidiários acaba em morte em Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi morto com uma facada na madrugada desta quinta-feira (26), após uma discussão perto a um posto de combustível da Arena da Floresta, na Via Chico Mendes, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação, o autor do homicídio, identificado como Aldidiney Cruz Soares, 39 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, Aldidiney estava passando pela Via Chico Mendes, quando encontrou a vítima e começou a discutir com ela. De posse de uma faca, Aldidiney desferiu um golpe nas costas do homem que ainda conseguiu correr, mas caiu e morreu no local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica ao local, mas foi necessário acionar a viatura de suporte avançado para dar apoio, porém, quando os socorristas chegaram, só puderam atestar a morte da vítima. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos, pelos próprios socorristas.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheram informações e características do acusado e conseguiram prender Aldidiney ainda próximo ao local do crime.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. A motivação do crime foi um desavença que aconteceu quando a vítima e o autor estiveram presos no Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).