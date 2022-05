Dono Portal do Zacarias é preso por determinação de juiz no Amazonas

O jornalista e dono do Portal do Zacarias, Sebastião Lucivaldo Moraes Carril, 62, foi preso na manhã desta terça-feira (3) pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus. Carril foi tirar o passaporte, mas foi surpreendido com um mandado de prisão em aberto expedido pelo juiz da 2ª Vara de Execução Penal, Glen Hudson Paulain Machado.