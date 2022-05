“Dor insuportável”, relata Anderson Silva sobre perna quebrada em luta

Um dos maiores campeões da história do UFC, o brasileiro Anderson Silva abriu o jogo e comentou sobre um dos maiores dramas de sua carreira, quando quebrou a perna durante a luta contra Chris Weidman em dezembro de 2013. Em entrevista ao podcast Mais Que 8 Minutos, Anderson afirmou que sente dores mesmo 8 anos após o ocorrido.

“Eu estava em uma casa na frente da praia. Olhava a galera correndo e falava que ia correr quando a perna ficasse boa. Nunca mais corri. Eu até tento, mas não consigo. Não corro mais. De vez em quando, eu tento correr e começa a doer a perna. É uma dor insuportável. Tem as duas hastes e parafuso no joelho e no tornozelo. O medo agora é de repente ter que tirar a haste. O médico falou que poderia tirar, mas eu falei para deixar”, revelou o brasileiro.

Spider contou ainda que sentiu um choque maior que a dor e afirmou que estava incrédulo com a situação. O ex-campeão dos peso médio deu detalhes sobre o processo de recuperação após a lesão.

“Os caras me dando remédio para me acalmar, porque eu achava que ia ficar aquelas paradas para fora da perna. Operei, acordei no outro dia e falei: ‘passou’. Passou nada. Aí começou a vir a dor. A minha perna ficava para cima, não bombeava sangue. Quando botava para baixo, descia a pressão do sangue todo. Foi um ano de perrengue”, contou.

Em abril do ano passado, Chris Weidman, o adversário de Anderson no dia da lesão sofreu com o mesmo problema. Ele acabou quebrando a perna em uma luta contra Uriah Hall. Ele afirmou que conversou e aconselhou o norte-americano após o ocorrido.

“Eu falei que era difícil, mas que ele tem que ter foco. Se você parar um dia a fisioterapia, já vai complicar tudo. Tem que ficar ali na fisioterapia todo dia”, completou.