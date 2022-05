Douglas Richer: Assista em primeira mão momentos da posse de Eduardo Velloso em Brasília

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O senador Marcio Bittar (União Brasil) foi substituído, nesta terça-feira (31), pelo suplente, o médico oftalmologista Eduardo Velloso (União Brasil) após tirar licença por três meses. Bittar pediu licença saúde e licença para tratar de assunto particular por 121 dias. Nas redes sociais, o futuro senador comentou a emoção do momento: “Muita emoção ao percorrer o caminho em direção a plenária para tomar posse ao lado da minha família.” Veja o post na íntegra no Instagram:

No ato de posse, Eduardo Velloso disse que, entre as prioridades de seu mandato, está a de desburocratizar e ampliar o acesso à saúde pública para a população acreana, principalmente nos municípios menos desenvolvidos. Velloso ainda falou do incentivo ao esporte como forma de manter a saúde. Outro ponto destacado pelo parlamentar foi sobre a situação política e econômica pela qual o país se encontra. De acordo com Velloso, o Acre é a porta de abertura do Brasil para a América do Sul e Pacifico. O novo senador do Acre defendeu a estrada de Pucallpa que pretender ligar Cruzeiro do Sul ao Peru, como nova opção para integrar o Acre, o Brasil com a América Latina. Velloso acredita que a integração irá desenvolver a economia local, desenvolvendo emprego e renda para a população acreana.

Em seu discurso Eduardo Velloso, agradeceu em primeiro lugar ao povo acreano que acreditou, em seguida agradeceu ao senador licenciado Marcio Bittar pela confiança. Emocionando, e não contendo as lágrimas, Eduardo Velloso finalizou seu discurso agradecendo sua família, seu pai Paulo Velloso, sua esposa Rejane e os filhos. Após o discurso de Velloso, o senador Nelsinho Trad Filho do PSD, pediu a palavra e deu boas vindas ao novo senado do Acre.

Assista:

As fotos são do fotógrafo Sidney Lins Júnior.