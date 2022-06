Dr. Eduardo Velloso toma posse no Senado Federal e se torna senador pelo estado do Acre

Hoje, terça-feira (31) de maio às 10 horas da manhã, o Dr. Eduardo Velloso, Médico Oftalmologista que atua no estado do Acre, tomou posse no Senado Federal. O então Senador Márcio Bittar (União Brasil) pediu afastamento por 121 dias para cuidar de assuntos pessoais, deixando o cargo nas mãos de seu primeiro suplente, Dr. Eduardo Velloso.

Mesmo com um mandato de quatro meses, Eduardo Velloso irá lutar principalmente pela desburocratização ao acesso à Saúde. A população acometida por câncer no Acre é a que mais sente os malefícios da burocracia na saúde. Isso porque, hoje os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) precisam ir até o estado de Rondônia realizar o tratamento.

“Estou em contato com a Secretária de Saúde (Paula Mariano) para batalhar que ao menos 99% do tratamento seja realizado aqui em nosso estado. É muito desgastante para o paciente e familiares se descolarem até outro estado em busca de tratamento”, defende o recém empossado Senador. Dr. Eduardo Velloso também pretende facilitar o acesso às consultas oftalmológicas.

Segundo o Senador, para ter acesso a uma consulta com o especialista, o paciente invariavelmente precisa primeiro passar por um Clínico Geral, para daí então ser encaminhado para o oftalmologista. O Senador já atua há 20 anos no estado do Acre e neste período já desenvolveu alguns projetos sociais e está animado com a visibilidade que os projetos podem ganhar.

“Acredito que o mandato possa impulsionar e melhorar projetos que já venho realizando sem o mandato. Há projetos voltados para atendimento nas escolas, como o “Olhar Digital”, que será relançado em breve, e outros voltados para toda a sociedade, como o “Veja Mais Brasil”. Anteriormente este projeto se chamava “Coruja” e era desenvolvido apenas em parceria com algumas prefeituras, como Boca do Acre (no Amazonas), Sena Madureira, Senador Guiomard e Plácido de Castro. Mas, graças a Deus, o projeto cresceu e será lançado mês que vem com o apoio do Governo do estado” conta Dr. Eduardo Velloso.