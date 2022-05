Duarte denuncia falta de cadernetas de vacinação em maternidades no interior do Acre

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) denunciou, nesta terça-feira, 24, na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a falta de distribuição de cadernetas de vacinas para crianças nas maternidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

A denúncia foi feita através de uma ligação telefônica de uma moradora de Cruzeiro do Sul, que relatou sobre a falta de carteirinha na maternidade da região. Na maternidade de Cruzeiro do Sul não estão entregando a caderneta de vacinação há cerca de 8 meses.

Assim, as famílias precisam comprar a caderneta para poder registrar as primeiras vacinas das crianças. Nesse documento vão informações essenciais (nome da criança, tamanho, peso, nome dos pais), que são utilizados por toda vida. Os pais são obrigados a pagar em torno de 25 a 30 reais para que os dados sejam registrados na caderneta. Caso não pague, a maternidade de Cruzeiro do Sul está entregando um papel qualquer com os dados.

Além disso, o deputado também averiguou a situação em Rio Branco, na Maternidade Bárbara Heliodora, e verificou que na capital a situação é ainda pior: não se entrega a carteira há mais de um ano. Estão tirando xerox de uma caderneta em branco e preenchendo os dados.

“Mais uma vez alertamos sobre a falta de compromisso e responsabilidade da gestão do governador. Imagine uma mãe não receber o primeiro documento obrigatório de seu filho, que vai ser usado para o resto da sua vida. Cruzeiro do Sul há mais de 8 meses e Rio Branco há mais de um ano. É simples resolver, é só ligar no Ministério da Saúde, que o SUS fornece. Qual a dificuldade que a Secretaria de Saúde do Estado do Acre tem em fornecer essa carteirinha?”, explicou o deputado.