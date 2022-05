Duarte usa tribuna da Aleac para convidar Bittar a concorrer ao Governo: “Precisamos”

O deputado Roberto Duarte (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (18) para fazer um convite ao senador Marcio Bittar (União Brasil).

“Deixo claro aqui o meu convite e minha convocação ao senador Marcio Bittar para que seja candidato ao Governo do Estado do Acre”, disse o parlamentar.

Duarte criticou o governador Gladson Cameli – pré-candidato à reeleição pelo Progressistas – e afirmou que Bittar tem compromisso com Acre.

“Eu já falei para a imprensa e aqui nessa casa que precisamos de uma candidatura que tenha responsabilidade e compromisso com o povo do Acre. Fiz esse convite ao Senador e reitero. Os problemas que estamos enfrentando são frutos da falta de gestão e comprometimento dos que estão no poder. Precisamos de alguém com compromisso e fidelidade aos interesses da população”, continuou.

O deputado afirmou ainda que se arrepende de ter ajudado a eleger Cameli.

“Ajudei a eleger o governador, mas precisamos de gente comprometida e responsável”, finalizou.

Após concluir seu discurso, Duarte desceu da tribuna e cumprimentou os deputados que integram a base de apoio ao Governo.