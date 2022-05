Edital aberto para estágio no governo do Acre contempla estudantes de 22 cursos; inscreva-se

Uma oportunidade para quem quer colocar em prática as habilidades aprendidas na faculdade, o governo do Acre lançou edital para contratar estagiários. As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e encerram às 23h59 do dia 10 de junho. Os candidatos selecionados vão compor um cadastro de reserva e poderão atuar em regime de quatro ou seis horas, com direito a bolsa e auxílio-transporte.

Saiba mais detalhes no EDITAL.

As inscrições são realizadas apenas por email e os interessados devem enviar para o endereço [email protected], os seguintes documentos: Curriculum Vitae; Ficha de Inscrição (anexo I do edital); Cópia RG e CPF; Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino; histórico escolar que conste as notas/menções referentes ao 2º semestre de 2021; Cópia de Comprovante de Endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda anexa ao edital.

Confira a lista dos cursos: