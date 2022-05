Eleitores dizem que TRE nega título para evitar “voto em Bolsonaro”

O homem que aparece no vídeo fala que a justificativa dada pelos servidores foi de que a internet caiu. Em seguida, aponta para outro morador e diz que ele “está há duas semanas tentando regularizar e não consegue”. E a mulher afirma que tenta regularizar o título desde janeiro. O trio não foi identificado.

Assista ao vídeo:

O TRE-DF esclareceu à coluna que houve instabilidade no sistema gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em função do grande número de acessos a nível nacional, mas, no fim da manhã desta segunda-feira, o sistema eletrônico voltou ao normal.